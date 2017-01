என்ன செய்யப் போகிறார் செயல் தலைவர் முக ஸ்டாலின்?

Subscribe to Oneindia Tamil

"இது முக்கியமான விஷயம்தான். எதிர் வினை ஆற்றுபவராகத்தான் ஸ்டாலின் இதுவரையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் (he is only reacting) ஆனால் அவர் வினை ஆற்றுபவராக அதாவது Pro active ஆக ஸ்டாலின் வந்தால்தான் அவரால் கட்சியை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும். கருணாநிதியை போல, தமிழக அரசியலுக்கான அஜெண்டாவை, செயற் திட்டத்தை ஸ்டாலின் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையென்றால் அவரது அரசியல் பயணம் வெற்றிப் பயணமாக அமைவது கடினம்தான்,'' என்கிறார் தமிழக அரசியலை கூர்ந்து கவனித்து வரும் டெல்லிப் பத்திரிகையாளர் ஒருவர்.

Mani's analysis about MK Stalin's selection as the Active President of DMK.