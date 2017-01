ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த விசாரணை.. ஜனவரி 9ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த ஹைகோர்ட்!

முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை ஜனவரி 9ஆம் தேதிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது. ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை தொடர்பான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யக்கோரிய வழக்கு விச

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Madras High Court adjourned the hearing of Chief Minister Jayalalithaa's death case on 9th of January. ADMK worker filed a petition for demanding to submit Jayalalitha treatment-related document in court.