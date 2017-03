கார் ரேஸ்.. பறிமுதல் செய்த சொகுசு கார்களை உரிமையாளர்களிடமே ஒப்படைக்கிறது சென்னை போலீஸ்!

சென்னை கிழக்குக் கடற்கரை சாலையில் 10 பந்தயக் கார்களை பறிமுதல் செய்த வழக்கில் தற்போது மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரின் ஆய்வு முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து அந்த கார்களை அவற்றின் உரிமையாளர்களிடம் வழங்க போலீஸார் நடவடிக்

English summary

On Sunday around 20 race cars were fastly driven on ECR Road, the police seized 10 cars. Now, Motor Vehicle Inspector's inspection completed, so the police is trying to return the cars.