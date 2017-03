அனைத்து வணிகர்கள் ஜி.எஸ்.டி. இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்: தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்

ஜி.எஸ்.டி. இணையதளத்தில் வணிகர்கள் தங்களின் விவரங்களை பதிவு செய்யும்படி தமிழக அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

English summary

The dealers of Tamil Nadu Commercial Taxes Department have to register in GST Portal