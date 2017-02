பிசாசுகள் குடியேற பேய்கள் வெளியேறுகின்றன!! முதல்வர் அலுவலக அதிகாரிகள் விலகல் குறித்து ரமதாஸ் கருத்து

முதல்வர் அலுவலக அதிகாரிகள் திடீரென விலகுவது குறித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பிசாசுகள் குடியேறுவதற்காக பேய்கள் வெளியேறுவதாக தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 17:35 [IST]

English summary

PMK founder Ramadoss said in twitter that the demons to settle in ghosts gets out. He saying like this on CM Office officials sudden resignation.