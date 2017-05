கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களின் டாக்டர் கனவைத் தகர்த்த நீட் தேர்வு...தமிழக மாணவி உருக்கம்

நீட் தேர்வை வைத்து,கிராமப்புற ஏழை மாணவ மாணவியரின் டாக்டர் கனவை மத்திய அரசு தகர்த்துவிட்டது என்று நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Village student's Dream to become a Doctor has came to an end, says Chennai Govt school Girl student.