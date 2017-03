அப்பல்லோ ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் போட்ட டிஎஸ்பி யார்?.. பி.எச்.பி. கேள்வி!

ஜெயலலிதாவுக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் செப்டம்பர் 22-ம் தேதி அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் 1066 ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தொடர்பு கொண்ட போலீஸ் டிஎஸ்பி யார் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 15:15 [IST]

English summary

At what time Madam Jayalalitha was taken to Hospital, A DSP called to Apollo for ambulance, who is he? asks P.H.Pandiyan.