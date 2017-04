தமிழகத்தில் இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்.. உங்க குழந்தைக்கு மறக்காம கொடுத்துடுங்க!

தமிழகத்தில் முதற்கட்டமாக இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The first phase Polio drops will be providing today in Tamilnadu. second phase will be on 30th of April.