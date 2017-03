ஆகே.நகர் தொகுதியில் இன்று முதல் பணம் வெள்ளமாக பாயும்.. ராமதாஸ் கணிப்பு

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் இன்று முதல் பண வெள்ளம் பாயும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் நக்கலடித்துள்ளார்.

English summary

PMK fouder Ramadoss making fun of TTV.Dinakaran's announcement of RK.Nagar by election. He is telling that the flood of money will be flowing from today in RK.Nagar constituency.