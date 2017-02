அப்போ, ஜெ. vs ஜானகி.. இப்போ, பன்னீர்செல்வம் vs சசிகலா! தமிழகத்தில் மீண்டும் தலை தூக்கிய டூர் அரசியல்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Hotel politics repets in Tamilnadu after Janaki and Jayalalitha period.