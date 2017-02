சசிகலா பதவியேற்பு.. சென்னை பல்கலை நூற்றாண்டு விழா அரங்கில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்.. அமைச்சர்கள் ஆய்வு

முதல்வராக சசிகலா பதவியேற்க உள்ளதை அடுத்து அமைச்சர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எடப்பாடி பழனிசாமி, தங்கமணி உள்ளிட்டோர் சென்னை பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழா கட்டிடத்தில் ஆய்வு நடத்தினர்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 19:27 [IST]

English summary

ADMK ministers visits Madras University for The inauguration ceremony will be held at Madras University Centenary Hall