நம்ம அவஸ்தை நீதிபதிகளுக்கு என்ன தெரியும்... சிவகாசியில் "வெடித்த" ராஜேந்திர பாலாஜி!

சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் அவஸ்தை நீதிபதிக்கும், நீதிமன்றங்களுக்கு எங்கிருந்து தெரியும் என்று அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

The Judge wont know the conditions of Cracker workers, crackers new rules are not decided by central govt, state govt, it was by court says Minister Rajendra Balaji