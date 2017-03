கங்கையால் தாமரை மலரும்.. தமிழிசைக்குத்தான் எவ்வளவு நம்பிக்கை பாருங்களேன்!

ஆர்கே.நகரில் கங்கையால் தாமரை மலரும் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 14:53 [IST]

English summary

"The lotus blossom in Ganga' says Tamilisai in RK.Nagar. She said if BJP wins in Rk Nagar it will be under the vision of PM Modi.