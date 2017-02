நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது.. ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு மீது ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என்று ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு இன்று விசாரணை வருகிறது.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 2:30 [IST]

English summary

DMK working leader Stalin filed petition Madras High Court challenging the trust vote proceedings that took place in Tamil Nadu Assembly on Saturday