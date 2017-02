கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் எம்.எல்.ஏக்கள் அடித்த கூத்துகள்.. வெளியான புதிய தகவல்கள்

காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த கூவத்தூரில் உள்ள கோல்டன் பே ரிசார்டில் தங்கியிருந்த 10 நாள்களில் அவர்கள் ரிசார்டையே அல்லோகலப்படுத்தி விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

MLA's who were stayed in Koovathur resort were broken tables, plates...the lawns were a mess. There was food spilt everywhere, even on the terrace!