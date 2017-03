ஜெயலலிதா இறந்து 30 மணி நேரம் கழித்து அறிவித்தது ஏன்?.. மனோஜ் பாண்டியன்

ஜெயலலிதா, டிசம்பர் 4-ஆம் தேதியே இறந்துவிட்டபோதிலும், அவரது இறப்பு செய்தியை 30 மணி நேரம் கழித்து தாமதமாக அறிவித்தது ஏன்? என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

Why there was a 30 hours delay in declaring Jayalalitha's Death, asks Manoj Pandian.