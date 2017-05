சென்னையில் மெட்ரோ சுரங்க ரயிலுக்கான தொடக்க விழா.. வெங்கையா நாயுடு, எடப்பாடி பழனிச்சாமி பங்கேற்பு!

சென்னையில் நடைபெறும் மெட்ரோ சுரங்க ரயிலுக்கான தொடக்க விழாவில் மத்திய அமைச்சர்கள் வெங்கையா நாயுடு மற்றும் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 10:46 [IST]

The opening ceremony of the Metro mining train is taking place in Chennai. Central Ministers Venkaih Naidu and Pon Radhakrishnan, Chief Minister Edappadi Palanisamy participated in the ceremony.