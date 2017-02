சட்டசபையில் அவைக் காவலர் சீருடையில் வந்தாரா துணை கமிஷனர்? வைரலாகும் போட்டோ

தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வெளியேற்ற அவைக் காவலர் சீறுடையில் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 21:43 [IST]

English summary

A Police officer enter into the assembly hall as assembly police guard gets viral in social media