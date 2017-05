முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல்: சென்னை மெரினாவில் தடையை மீறி ஊர்வலம்- மே 17 இயக்கத்தினர் கைது!

சென்னை மெரினாவில் தடையை மீறி ஊர்வலம் செல்ல முயன்ற மே 17 இயக்கத்தினரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 18:32 [IST]

English summary

The police arrested the May 17 activists who tried to march in Marina blocked the ban. Tamil Nadu TVK Party leader Velu Murugan and Thirumurugan Gandhi were also arrested.