தமிழகம் முழுவதும் மதுக்கடைகளுக்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரம்.. அரசுக்கு அதிகரிக்கும் நெருக்கடி!

தமிழகம் முழுவதும் மதுக்கடைகளுக்கு எதிரான பொது மக்களின் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

English summary

The Protest of the common people against the tasmac across Tamil Nadu has intensified. This has led to a crisis for the government led by Chief Minister Edappadi Palanisamy.