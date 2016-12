ஆர்.கே.நகர் தொகுதி காலியாக இருப்பதாக அறிவிப்பு...விரைவில் இடைத்தேர்தல் ?

சென்னை ஆர்.கே.நகர் சட்டசபைத் தொகுதி காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 23, 2016, 19:08 [IST]

English summary

The R.K. nagar Assembly constituency has been notified as vacant, said Tamil Nadu Assembly secretary, A.M.P. Jamaludeen