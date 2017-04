சட்டவிரோதமாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க உள்ளாட்சி சிறப்பு அதிகாரிகளை பயன்படுத்த கடும் எதிர்ப்பு!

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரிகளை கொண்டு மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை சட்டவிரோதமாக திறக்க மாநில அரசு முயற்சிப்பதாக மாற்றம் இந்தியா குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

English summary

The present move to get resolution passed by the special officers is another assault on the constitution of India, says Change India.