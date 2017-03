ஜெ. தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் விஜயகாந்த் கோர்ட்டில் ஆஜராக உத்தரவு!

ஜெயலலிதா தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Srivilliputhur Court directed DMDK leader Vijayakanth to appear court on april 13th connection with a defamation case filed by the state government.