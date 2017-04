சுட்டெரிக்கும் வெயில்... ஆபத்திலிருந்து காத்து கொள்வதற்கான அவசர கால வழிமுறைகள்!

தற்போது நாட்டின் பெரும்பாலான இடங்களில் கடுமையான வெயில் வாட்டி எடுத்து வருகிறது. இதிலிருந்து உயிரை காத்துக் கொள்ள மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன?

English summary

The sun is blazing, know how to keep that sunstroke away. In this summer, be careful about sunstroke that is a direct result of the heatwave.