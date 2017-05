நீதிபதி கர்ணன் விவகாரம்.. ஊடகச் சுதந்திரத்தை உச்சநீதிமன்றமே மறுப்பது முறையா? திருமாவளவன்

நீதிபதி கர்ணன் தொடர்பான உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

vck chief Thol.Thiruvavalavan has said The Supreme Court should re consider the order for justice karnan issue