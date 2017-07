தமிழக அரசே பதவி விலகு.. கமல் ஆவேசம்!

சென்னை: டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால் தமிழக அரசு விலகிக்கொள்ளலாம் என நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: பள்ளிப் படிப்பை முடிக்காததால் எனக்கு நீட் தேர்வின் கொடுமை புரியவில்லை. ஆனால் டெங்கு காய்ச்சல் புரியும். டெங்கு காய்ச்சல் என் மகளுக்கு வந்ததால் அதைப்பற்றி தெரியும். டெங்கு காய்ச்சலை அரசு கவனிக்க வேண்டும். இல்லையேல் நான் உங்களை கவனிப்பேன். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

A high school drop out may not perceive Neet problem.But Dengu i know My child almost died of it. Work on it TN Govt. If unable move aside