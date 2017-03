உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏற்பாடுகள் மும்முரம்... விரைவில் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு?

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியிருப்பதால் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

TN Election has made arrangements for Civic polls, so the date of polling is expected to be released by next week.