பினாமி அரசு பேச்சை கேட்காமல், உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துங்கள்.. தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஸ்டாலின் கோரிக்கை

பெங்களூர் சிறையில் உள்ள குற்றவாளி சசிகலாவின் பினாமி அரசான அதிமுக அரசின் பேச்சைக் கேட்காமல் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை உடனே தொடங்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

English summary

Necessary steps have to be taken for Civic polls in TN, the TN EC should not act as per Binami Govt of Sasikala, condemns MK Stalin.