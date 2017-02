நீட் தேர்வு, ஹைட்ரோகார்பன்.. மத்திய அரசின் தலையாட்டி பொம்மை தமிழக அரசு: திருமாவளவன்

நீட் தேர்வு, ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் உள்ளிட்டவை எதிர்க்காமல் மத்திய அரசுக்கு தலையாட்டிக் கொண்டு பொம்மை போல் செய்லபடுவதாக தமிழக அரசு மீது விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன்.

In the wake of NEET, Hydrocarbon project issue, TN govt seems to be like Tanjore Doll, says Thol. Thirumavalavan.