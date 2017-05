பேச்சுவார்த்தை தோல்வி.. வரும் 15ஆம் தேதி ஸ்டிரைக்.. போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் அதிரடி அறிவிப்பு!

வரும் 15ஆம் தேதி திட்டமிட்டப்படி வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 13:30 [IST]

English summary

The unions announced that the strike would be scheduled on coming 15th. Ten unions, including CITU, have jointly announced this after the failure of the negotiations with Minister Vijayabhaskar.