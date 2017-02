ஊழல் கொடூரமானது... சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி சாட்டையடி

சமூகத்தில் ஊழல் கொடூரமானது. இது சமூகத்தை அரித்து அழிக்கும் நோயைப் போன்றது என்று ஜெயலலிதா, சசிகலாவிற்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி அமித்வா ராய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 8:37 [IST]

English summary

The magnitude of the scam and the manner in which it was carried out, clearly astounded the judges. Justice Amitava Roy said that the case was "startling" in the way corruption was carried out by the accused persons with sheer impunity.