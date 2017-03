ஊட்டி மலை ரயிலில் பயணிக்க ஜுன் 15ஆம் தேதி வரை டிக்கெட் முன்பதிவு நிறைவு! சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்

ஊட்டி மலை ரயிலில் பயணம் செய்வதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு ஜுன் 15 ஆம் தேதி வரை முன்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளது.

English summary

The world-famous Ooty mountain train ticket booking until June 15th reservation has been completed. Peeople who are unable to do this ticket booking turned to disappointment.