இப்படி நிதானமாவா கொள்ளையடிப்பாங்க... பரபர சிசிடிவி வீடியோ - வீடியோ

அந்தியூரில் உள்ள ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் கொள்ளையன் ஒருவன் நிதானமாக கடைக்குள் புகுந்து பணமெடுத்துச் செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A theft entered into a medical shop and looted money. All these recorded in a CCTV camera.