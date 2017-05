அதிர்ச்சித் தகவல். கொடநாடு பங்களாவில் இதுவரை 3000 பவுன் நகைகள் கொள்ளையாமே?

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவில் இருந்து இதுவரை 3000 சவரன் நகைகள் வரை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Tuesday, May 2, 2017

Theft and looting is not new to Kodanad estate, say police sources.