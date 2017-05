மாமன், மச்சானெல்லாம் வந்து துடைப்பத்துல அடி வாங்கிக்கோ...தேனியில் விநோதத் திருவிழா -வீடியோ

தேனி மாவட்டம் மறவப்பட்டி என்னும் ஊரில் நடக்கும் முத்தாலம்மன் சித்திரைத் திருவிழாவில் மாமன், மச்சான் முறைகொண்டவர்கள் ஒருவரையொருவர் துடைப்பத்தால் அடித்துக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சி பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருக

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Neara Theni, in Maravappatti Muthalamman chittirai festival uncle related relatives beating each and every one of their uncle relatives with broom. It is a very different celebration in Tamilnadu