தேனி எம்.பியையும் தட்டிச் சென்றார் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் சொந்த மாவட்டமான தேனி லோக்சபா எம்.பி. ஆர். பார்த்திபன் தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM O Panneerselvam has got a big boost this night as Theni LS MP R Parthiban extended his support to CM OPS.