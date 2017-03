தேனி நியூட்ரினோ திட்டம் - ஆய்வு செய்ய 7 பேர் குழு அமைப்பு

தேனி நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்கான 7 உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Theni Neutrino project : TN Government form 7 number team The Government of Tamil Nadu has formed 7 member team for survey of Neutrino project in Theni. The Government of India approved, in early 2015, an expenditure of Rs. 1,500 crore. The Government of Tamil Nadu has generously granted the lands in Theni district and Madurai for the underground laboratory facility and IICHEP respectively.