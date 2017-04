எங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவும் எடப்பாடி கோஷ்டியில் ஆள் இருக்காங்க... கேபி.முனுசாமி நெகிழ்ச்சி

எங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் எண்ணம் உடையவர்கள் எடப்பாடி கோஷ்டியிலும் உள்ளனர் என்பதால் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

K.P.Munusamy happily says there are someone to fulfill our demands in Edappadi team too.