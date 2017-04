அமைச்சர்கள் திடீர் ஆலோசனை... அதிமுக அணிகள் இணைய வாய்ப்பு உள்ளது: வைகை செல்வன் ஆரூடம்

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் தெரிவித்தார்.

English summary

ADMK spokesperson Vaigai Selvan says, there may be chance to join ADMK's two teams together.