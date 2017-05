தமிழகம், புதுச்சேரியில் வரும் 24 மணி நேரத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு: நல்ல சேதி சொன்ன வானிலை ஆய்வு மையம்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Meteorological center said that there is a chance for rain in Tamilnadu and puducherry. In interior districts thunder storm will come they said.