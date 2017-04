வெளில போகும்போது குடையோட போங்க.. வெயிலிருந்து தப்ப.. மழைக்கு வாய்ப்பே இல்லையாம்!

தமிழகத்தில் தற்போது மழைக்கு வாய்ப்பில்லை என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Meteorological center says that there is no chance for rain in tamil nadu now. and after two days temprature will be increased in Tamilnadu it says.