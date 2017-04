அதிமுகவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை.. நாங்க ஒன்னாதான் இருக்கோம்.. சத்தியம் செய்யும் ஜெயக்குமார்!

அதிமுகவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayakumar telling that this is the time for the talk between two teams. There is no conflicts in the team he said.