ஓபிஎஸ் தலைமையில் இயங்கும் அணியே உண்மையான அதிமுக.. மைத்ரேயன் பேட்டி

ஓபிஎஸ் சுற்றுப்பயணத்திற்கும் இரு அணிகள் இணைப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று மைத்ரேயன் எம்.பி. தெரிவித்தார்.

English summary

There is no connection between the two teams linking to the ops tour, says Rajya Sabha MP V. Maitreyan