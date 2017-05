ஓபிஎஸ் அணியினர் பிரிந்து சென்றதால் அதிமுகவிற்கு லாபமோ, நஷ்டமோ இல்லை: சொல்கிறார் ஓஎஸ் மணியன்!

ஓபிஎஸ் அணியினர் பிரிந்து சென்றதால் அதிமுகவிற்கு லாபமோ நஷ்டமோ இல்லை என அமைச்சர் ஓஎஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

There is no lose and profit for the split of OPS team. He also blamed the OPS team for refusing for talk.