தமிழகத்தில் முதல்வரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. சசிகலா கணவர் நடராஜன் பரபரப்பு பேட்டி

தமிழகத்தில் தற்போது முதல்வரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா கணவர் நடராஜன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 22:17 [IST]

English summary

There is no need to change the Chief Minister of Tamil Nadu, says Sasikala's husband M Natarajan