ஊட்டி பக்கம் 3 மாதம் ஷூட்டிங் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகள் ஜாலியா சுத்திப் பார்க்கலாம்!

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படும் என்பதால் சீசன் காலமான ஏப்ரல், மே, ஜூன் ஆகிய 3 மாதங்கள் ஊட்டியில் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nilgiris district collector ordered that there is no permission for cinema shooting in Ooty for 3 months.Due to the arrival of tourist in the area.