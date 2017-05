விவசாயிகள் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது... மத்திய அமைச்சர் திட்டவட்டம்!

விவசாயிகள் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் திட்டம் ஏதும் இல்லை என மத்திய அமைச்சர் ராதாமோகன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Minister Radha mohan singh has said that there is no plan to cut farmers' loans. He said the debt waiver would not be a solution to the problem of farmers.