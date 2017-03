மாஃபியாவை, தாது மணல் மாஃபியா கும்பல் சந்திப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை - டிடிவி.தினகரணை சாடிய ஸ்டாலின்

மன்னார்குடி மாஃபியா கும்பலை, தாது மணல் மாஃபியா கும்பல் வந்து சந்திப்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என டிடிவி.தினகரன் - வைகுண்டராஜன் சந்திப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்து

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 10:56 [IST]

English summary

Stalin said that there is nothing surprising in the meet of Mafia and mineral sand mafia. He was telling about TTV.dinakaran and Vaikunda rajan meet.