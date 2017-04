டிடிவி.தினகரனுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை: சிவி சண்முகம் அந்தர் பல்டி!

டிடிவி தினகரனுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என அமைச்சர் சிவி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 11:51 [IST]

English summary

Minister CV.Shanmugam meets press today. He said there is o relationship between TTV.Dinakaran and us. We expelled him from the party.