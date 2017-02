ஜெயலலிதா அறையில் சிசிடிவி இல்லை.. சிகிச்சை போட்டோவை வெளியிட முடியாது: ரிச்சர்ட் பியல்

ஜெயலலிதா அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அறையில் சிசிடிவி கேமராக்கள் இல்லை என லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பியல் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

London Dr.Richard beale says that There was no CCTV cameras in Jayalalithaa's room. And he said there is no need to publish the photograph of the patient, said Dr. Richard Peale.